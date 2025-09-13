Acı haber Kütahya'dan geldi... Bir evladımız şehit düştü
Kütahya’nın Çavdarhisar yolu 35. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yol kontrolü yapan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, A.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Takla atan araç, yol kontrolü yapan Jandarma Uzman Çavuş Y.Y.’e çarpıp sürükledikten sonra şarampole devrildi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Y.Y.’in şehit olduğunu belirledi. Kazada otomobil sürücüsü A.D. ile eşi ve çocuğu da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şehidin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
