Açıklama geldi, fiyatı duyan çiftçi soluğu orada aldı!

Kulaklı Mahallesi’nde ikamet eden İbrahim Demiröz, “20 dönüm ayçiçeği ektik. Yağ pahalandığı için çiçeğin de aynı oranda pahalanacağını düşündük. Geçen sene 6 lira olan ayçiçeği bu sene 12 lira. Tenekesi geçen sene 200 lira olan ayçiçeği oldu 600 lira” derken, Özcan Akdeniz ise, “Bu seneki verimden memnun değiliz. Geçen sene verim daha iyiydi. Fiyatlar umduğumuz gibi olmadı. Bu sene verimin düşük olmasının sebebi kuraklık. Geçtiğimiz senelere göre bölgemizde yağış azdı” şeklinde konuştu.