Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
2020-2021 dönemi Açık Lise kayıtları 31 Ağustos - 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Açıköğretim lise kayıtları ne zaman bitecek sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor.
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır. İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır. 2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.
(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)