Acil Çağrı Merkezi'ne saç baş yolduran ihbarlar
Antalya’da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 63’ünün asılsız ve gereksiz çağrılardan oluştuğu bildirilirken, çağrı merkezine yapılan yardım aramaları saç baş yoldurdu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2009 yılında ilk çağrısını almaya başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Emniyet, itfaiye, orman işletme müdürlüğü, sahil güvenlik ile jandarma komutanlığı, sağlık ve AFAD birimlerinin yer aldığı merkezde, gelen ihbarların olay ve adres bilgilerini ortalama 25-30 saniye içinde alınıp içeriğine göre ilgili kurumların operatörlerine iletiyor. İhbarın niteliğine göre de ilgili kurum ekipleri yönlendirerek olaylar çözüme kavuşturuluyor.
İHA'nın haberine göre Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 700 bin çağrı aldıklarını ve bunların yüzde 63’ünün gereksiz çağrı olduğunu kaydetti. Koçak, “Maalesef o şekilde. Çoğunluğu çocuklardan oluyor ve gereksiz çağrıları azaltmak için okullarda eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Acil olmayan ve büyükler tarafından da çağrılar mevcut. Bu çağrıları da düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Koçak, itfaiye ekiplerine ilk 6 ayda 25 bin çağrı geldiğini, bu çağrıların çoğunluğunu yangın, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazası, intihara teşebbüs, kapı açma, trafik kazası, kurtarma ve su baskınlarıyla ilgili olduğunu belirterek, asılsız ve sıra dışı ihbarları ise şu sözlerle anlattı:
“'Arılar kovanı terk etti, onları bulun’, 'Kafesteki kanarya evden kaçtı, ağaçtan gidip alabilir misiniz?’, ‘Balkondaki halım küs olduğum alt komşumun balkonuna düştü’, ‘Çocuğum için dron almıştım, karşı binanın çatısında kaldı’ gibi ihbarlar geliyor. En ilginç çağrılardan bir tanesi de ‘Telefonum ve cüzdanımı falezlerden düşürdüm, lütfen onları kurtarır mısınız’ şeklinde olmuştu. Refüj sulaması, site içerisindeki ağaç dallarının elektrik direklerine değdiği gibi yoğun çağrılar gelmekte.”
5 yıldır itfaiyede çağrı operatörü ve yönlendiricisi olarak görev yapan Aysel Sinem Demirkıran, yaz döneminde yangın, kış aylarında ise sel ve su baskınları konusunda ihbarlar aldıklarını kaydetti. Kendisine gelen asılsız ve ilginç ihbarları değerlendiren Demirkıran, “Kurumumuzun görevi olmayan çok ihbarlar alıyoruz. Fare ve böcek var evin içerisinde, gelin alın diyen oluyor. Özellikle Manavgat bölgesinde bir vatandaş aramıştı ve evde fare olduğunu söylemişti. Ne olduğunu sorduğumda farenin konuştuğunu dile getirdi. Biraz konuştuktan sonra da ekip yönlendiremeyeceğimi söyledim” dedi.