Acil Çağrı Merkezi'ne saç baş yolduran ihbarlar

Koçak, itfaiye ekiplerine ilk 6 ayda 25 bin çağrı geldiğini, bu çağrıların çoğunluğunu yangın, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazası, intihara teşebbüs, kapı açma, trafik kazası, kurtarma ve su baskınlarıyla ilgili olduğunu belirterek, asılsız ve sıra dışı ihbarları ise şu sözlerle anlattı:

“'Arılar kovanı terk etti, onları bulun’, 'Kafesteki kanarya evden kaçtı, ağaçtan gidip alabilir misiniz?’, ‘Balkondaki halım küs olduğum alt komşumun balkonuna düştü’, ‘Çocuğum için dron almıştım, karşı binanın çatısında kaldı’ gibi ihbarlar geliyor. En ilginç çağrılardan bir tanesi de ‘Telefonum ve cüzdanımı falezlerden düşürdüm, lütfen onları kurtarır mısınız’ şeklinde olmuştu. Refüj sulaması, site içerisindeki ağaç dallarının elektrik direklerine değdiği gibi yoğun çağrılar gelmekte.”