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Acil serviste ortalığı birbirine kattı

Kocaeli'de Körfez Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen ve alkollü olduğu belirtilen şahıs ortalığı birbirine kattı.

Kaynak: İHA
Acil serviste ortalığı birbirine kattı - Resim: 1

Olay, Körfez Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acile gelen ve alkollü olduğu bildirilen şahıs, hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları korkuttu. 

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Acil serviste ortalığı birbirine kattı - Resim: 2

Taşkınlık çıkaran şahıs, hastane çalışanlarına da zor anlar yaşattı.

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Acil serviste ortalığı birbirine kattı - Resim: 3

Durum hastane polisi ve güvenliğe bildirildi. 

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Acil serviste ortalığı birbirine kattı - Resim: 4

Şahıs, ekipler tarafından sakinleştirilerek dışarı çıkarıldı.

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