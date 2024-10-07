Acil serviste ortalığı birbirine kattı
Kocaeli'de Körfez Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen ve alkollü olduğu belirtilen şahıs ortalığı birbirine kattı.
Kaynak: İHA
Olay, Körfez Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acile gelen ve alkollü olduğu bildirilen şahıs, hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları korkuttu.
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Taşkınlık çıkaran şahıs, hastane çalışanlarına da zor anlar yaşattı.
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Durum hastane polisi ve güvenliğe bildirildi.
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Şahıs, ekipler tarafından sakinleştirilerek dışarı çıkarıldı.
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