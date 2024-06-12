Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler
Diyarbakır'da miras meselesi nedeniyle iki aile arasında, hastanenin acil servisinde sopalı, tekme ve yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında gün içinde miras nedeniyle kavga çıktı.
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Taraflardan başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Husumetlilerinin hastanede olduğunu öğrenen diğer aile, akşam saatlerinde hastaneye geldi.
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