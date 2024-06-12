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Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler

Diyarbakır'da miras meselesi nedeniyle iki aile arasında, hastanenin acil servisinde sopalı, tekme ve yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler - Resim: 1
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Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler - Resim: 2

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında gün içinde miras nedeniyle kavga çıktı. 

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Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler - Resim: 3

Taraflardan başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan 1 kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler - Resim: 4

Husumetlilerinin hastanede olduğunu öğrenen diğer aile, akşam saatlerinde hastaneye geldi. 

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