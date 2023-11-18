Acun Ilıcalı o Süper Lig ekibini satın alıyor
Futbola merakı ile bilinen ve İngiltere'nin Hull City takımını satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere'nin Hull City takımını satın alarak futbol dünyasına dev bir adım atmıştı. Ilıcalı, İrlanda kulübü Shelbourne'ye yatırımlarını da geçtiğimiz gün sonlandırmıştı. Acun Ilıcalı'yla ilgili son iddia gündem oldu.
TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın futbol merakı çoğu kişi tarafından biliniyor. Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın alarak futbol dünyasına ses getiren bir giriş yapmıştı.
Acun Ilıcalı, Hull City'nin ardından 2 milyon Pound'a satın aldığı Shelbourne FC'ye geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yatırımlarını durdurduğunu açıkladı.
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''İrlanda'nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık.