Acun Ilıcalı o Süper Lig ekibini satın alıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere'nin Hull City takımını satın alarak futbol dünyasına dev bir adım atmıştı. Ilıcalı, İrlanda kulübü Shelbourne'ye yatırımlarını da geçtiğimiz gün sonlandırmıştı. Acun Ilıcalı'yla ilgili son iddia gündem oldu.