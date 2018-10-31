Acun Ilıcalı sözünü tuttu ! İlk kez uçağa binecekler
Diyarbakır'ın kırsal mahallelerinden birinde çocukların "O Ses Türkiye" yarışmasını köy şartlarına uyarlamasının ardından Acun Ilıcalı devreye girdi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal mahallerinden Yemişalan'daki çocukların 'O Ses Türkiye' yarışmasını köy şartlarına uyarladığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın İstanbul'a davet ettiği 50 çocuk, ilk kez uçağa binecek ve denizi görecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen Yemişalan'daki çocuklar, mahalledeki taşlık alanda bir araya gelerek, beğeniyle takip ettikleri 'O Ses Türkiye' yarışmasını köy şartlarına uyarladı.
Fırça ve el fenerini 'mikrofon', domatesi 'buton', kayaları 'jüri masası' olarak kullanan çocuklar, canlandırdıkları yarışmayı cep telefonuyla kaydetti. Jüri üyesi beğendiği yarışmacıya dönmek istediğinde sandalyeleri dönerli olmadığı için görevlendirilen iki çocuk tarafından kaldırılarak çevrildi. Çocukların bu yarışmalarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Çocukların paylaştığı görüntüyü izleyen yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçerek, köy okulundaki çocukların tamamını İstanbul'a davet etti. Ailelerle yapılan görüşme sonucunda okuldaki 50 öğrencinin 10 öğretmen eşliğinde İstanbul gezisine katılması kararlaştırıldı. Çocuklar, bugün uçakla İstanbul'a giderek, iki günlük geziye katılacak.