Acun Ilıcalı sözünü tuttu ! İlk kez uçağa binecekler

Fırça ve el fenerini 'mikrofon', domatesi 'buton', kayaları 'jüri masası' olarak kullanan çocuklar, canlandırdıkları yarışmayı cep telefonuyla kaydetti. Jüri üyesi beğendiği yarışmacıya dönmek istediğinde sandalyeleri dönerli olmadığı için görevlendirilen iki çocuk tarafından kaldırılarak çevrildi. Çocukların bu yarışmalarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.