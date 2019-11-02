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  3. 02 Kasım 2019 11:04

Ada Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı

Ada Araştırma Şirketi, ekim ayına ilişkin yaptığı kapsamlı kamuoyu araştırma şirketinin sonuçlarını açıkladı. Barış Pınarı Harekatı'nın ardından 21-28 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette; Erdoğan ve AK Parti'nin oylarını bir önceki aya göre artırdığı gözlendi.

Ada Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı

İşte Ada Araştırma Şirketi’nin 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplam 1700 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) Bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirdiğin anketten öne çıkan detaylar…

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Ada Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı

Katılımcılara “Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiziniz?” sorusu da yöneltildi. Bu soruya yanıtlar ise şöyle oluştu: (Kararsızlar dağıtıldığında)
AK Parti % 41,9
CHP % 21,3
MHP % 8,4
İYİ % 7,5
HDP % 7,5
Saadet % 2,3
Yeni kurulacak parti % 9,2
Diğer % 2,0

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Ada Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı

“Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde sıralandı;

Recep Tayyip Erdoğan: % 45,1
Ekrem İmamoğlu: % 26,6
Meral Akşener: % 6,1
Devlet Bahçeli: % 5,3
Selahattin Demirtaş: % 4,2
Ali Babacan: % 3,8
Diğer: % 2,8
Ahmet Davutoğlu: % 2,1
Muharrem İnce: % 1,6
Temel Karamollaoğlu: % 1,4
Kemal Kılıçdaroğlu: % 1,1

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Ada Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı

ERDOĞAN OYUNU ARTIRDI

Bir önceki aya göre Erdoğan’ın oyunu büyük oranda artırdığı gözlendi.

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