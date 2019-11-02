Ada Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı

Katılımcılara “Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiziniz?” sorusu da yöneltildi. Bu soruya yanıtlar ise şöyle oluştu: (Kararsızlar dağıtıldığında)

AK Parti % 41,9

CHP % 21,3

MHP % 8,4

İYİ % 7,5

HDP % 7,5

Saadet % 2,3

Yeni kurulacak parti % 9,2

Diğer % 2,0



