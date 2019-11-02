Ada Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı
Ada Araştırma Şirketi, ekim ayına ilişkin yaptığı kapsamlı kamuoyu araştırma şirketinin sonuçlarını açıkladı. Barış Pınarı Harekatı'nın ardından 21-28 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette; Erdoğan ve AK Parti'nin oylarını bir önceki aya göre artırdığı gözlendi.
İşte Ada Araştırma Şirketi’nin 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplam 1700 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) Bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirdiğin anketten öne çıkan detaylar…
Katılımcılara “Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiziniz?” sorusu da yöneltildi. Bu soruya yanıtlar ise şöyle oluştu: (Kararsızlar dağıtıldığında)
AK Parti % 41,9
CHP % 21,3
MHP % 8,4
İYİ % 7,5
HDP % 7,5
Saadet % 2,3
Yeni kurulacak parti % 9,2
Diğer % 2,0
“Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde sıralandı;
Recep Tayyip Erdoğan: % 45,1
Ekrem İmamoğlu: % 26,6
Meral Akşener: % 6,1
Devlet Bahçeli: % 5,3
Selahattin Demirtaş: % 4,2
Ali Babacan: % 3,8
Diğer: % 2,8
Ahmet Davutoğlu: % 2,1
Muharrem İnce: % 1,6
Temel Karamollaoğlu: % 1,4
Kemal Kılıçdaroğlu: % 1,1