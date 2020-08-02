  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Ağustos 2020 13:42

Marmara'daki adalar doldu taştı: Nüfus 10 katına çıktı

Kurban Bayramı nedeniyle Marmara Denizi’ndeki adalar, tatilcilerin akınına uğradı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bayram tatili için yaklaşık 150 bin kişinin geldiğini söyledi.

Marmara'daki adalar doldu taştı: Nüfus 10 katına çıktı

1/ 9
Marmara'daki adalar doldu taştı: Nüfus 10 katına çıktı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, vatandaşlar yurt genelinde sahil kentlerine akın etti. Kıyı kentlerinde nüfus yoğunluğu artarken, Marmara Denizi’ndeki adalar da tatilcilerin tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi. 

2/ 9
Marmara'daki adalar doldu taştı: Nüfus 10 katına çıktı

Toplam nüfusu yaklaşık 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bu rakam Kurban Bayramı tatilinde 10 kattan fazla arttı. 

3/ 9
Marmara'daki adalar doldu taştı: Nüfus 10 katına çıktı

Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise, Avşa Adası oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan plajlarda yoğunluk dikkat çekti.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM