Marmara'daki adalar doldu taştı: Nüfus 10 katına çıktı
Kurban Bayramı nedeniyle Marmara Denizi’ndeki adalar, tatilcilerin akınına uğradı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bayram tatili için yaklaşık 150 bin kişinin geldiğini söyledi.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle, vatandaşlar yurt genelinde sahil kentlerine akın etti. Kıyı kentlerinde nüfus yoğunluğu artarken, Marmara Denizi’ndeki adalar da tatilcilerin tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi.
Toplam nüfusu yaklaşık 15 bin olan Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına bu rakam Kurban Bayramı tatilinde 10 kattan fazla arttı.