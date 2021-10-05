Adalarda akülü araçlara yasak geldi, bisikletlere talep arttı

"ADADA AKÜLÜ ARAÇLAR YOKKEN HERKES BİSİKLET KULLANIYORDU"

Akülü araçların kalkmasıyla bisiklet kullanımına talebin arttığını söyleyen Adada bisiklet kiralayan Mesut Yalçın, "Akülü araçların adada çalışması doğru değil. Akülü araçları taksi gibi kullanmak yanlış. Akülü araç olmayınca bisiklet kiralama satışları arttı. Normal günden daha fazla talep vardı. Adada akülü araçlar yokken herkes bisikleti kullanıyordu" diye konuştu.