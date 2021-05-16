Adalar'da kira fiyatları yüzde 70 arttı, boş ev kalmadı

"BÜYÜKADA’DA KİRALIK EVLERE TALEP VAR ANCAK ARZ YOK"

Emlakçı Zeynel Çelik, “Pandemiden dolayı adaya ciddi bir talep oldu. Özellikle salgın ile birlikte insanlar ana karadan, denizin ortasında bulunan, sakin yerlere doğru kaçmaya başladı. Adalar'da kira fiyatları geçen yıllara oranla yaklaşık yüzde 70 arttı. Bu yüzde 70’lik artışa rağmen kiralık ev isteyenler var. Talep var ancak arz yok. Artık kiralayabileceğimiz konut kalmadı" dedi.