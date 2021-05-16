Adalar'da kira fiyatları yüzde 70 arttı, boş ev kalmadı
Pandemi sonrası Marmara Denizi'nin incisi Adalar'da ev kiraları yüzde 70 arttı. Büyükada’daki yazlıkların sezonluk kira fiyatları 40 bin ile 120 bin lira arasında değişirken, emlakçılar, kiralık boş ev kalmadığını söyledi.
Pandemi dönemi, vatandaşların yaşam alanlarındaki tercihlerini değiştirdi. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da vatandaşları müstakil evlere yönlendirdi.
Bu da İstanbul'un yazlık ilçelerinden Adalar'daki müstakil ya da villa tipi evlere talebi artırdı. Büyükada’da kiralık ev fiyatları yüzde 70 arttı. Adalar'daki emlakçılar, talep nedeniyle Adalar'da kiralayacak ev kalmadığını söyledi.
"BÜYÜKADA’DA KİRALIK EVLERE TALEP VAR ANCAK ARZ YOK"
Emlakçı Zeynel Çelik, “Pandemiden dolayı adaya ciddi bir talep oldu. Özellikle salgın ile birlikte insanlar ana karadan, denizin ortasında bulunan, sakin yerlere doğru kaçmaya başladı. Adalar'da kira fiyatları geçen yıllara oranla yaklaşık yüzde 70 arttı. Bu yüzde 70’lik artışa rağmen kiralık ev isteyenler var. Talep var ancak arz yok. Artık kiralayabileceğimiz konut kalmadı" dedi.
"17 GÜNLÜK TAM KAPANMAYI ADADA GEÇİRMEK İSTEYENLER VAR"
17 günlük tam kapanma dönemini de Adalar'da geçirmek isteyenler olduğunu belirten emlakçı Çelik, “17 günlük tam kapanma hepimiz için sürpriz oldu. Daha önceden sezonluk ev kiralayanlar gelmeye başladı. Büyükada’da ev kiraları sezonluk minimum 40 bin liradan başlıyor. Ancak evin niteliklerinin artmasıyla birlikte sezonluk 110 bin lirayı bulan evlerde varö diye konuştu.