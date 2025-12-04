A'dan Z'ye zam yağmuru sonunda sağlığımızı da vurdu
Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin 2024 yılı sağlık harcaması istatistiklerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre Türkiye'de toplam sağlık harcaması 2024 yılında 2023 yılına oranla tam %89,6 oranında artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL'ye yükseldi..
Genel devlet sağlık harcaması %86,1 artarak 1 trilyon 794 milyar 227 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %101,8'lik bir artış oranı ile 564 milyar 924 milyon TL olarak tahmin edildi.
Toplam sağlık harcamasının %76,1'i genel devlet bütçesinden karşılandı
Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2024 yılında %76,1, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise %23,9 olarak gerçekleşti.
Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %39,5, merkezi devlet %36,0, hanehalkları %18,8, sigorta şirketleri %2,8, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,4, mahalli idareler %0,6'lık bir paya sahip oldu.