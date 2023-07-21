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  4. Adana alev alev! Termometreyi gören dönüp bir daha baktı

Adana alev alev! Termometreyi gören dönüp bir daha baktı

Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Çocuklar ise yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Adana alev alev! Termometreyi gören dönüp bir daha baktı - Resim: 1

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana’da kent merkezindeki termometreler 47 dereceyi gösterdi. 

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Adana alev alev! Termometreyi gören dönüp bir daha baktı - Resim: 2

Vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışırken, öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı. 

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Adana alev alev! Termometreyi gören dönüp bir daha baktı - Resim: 3

Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. 

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Adana alev alev! Termometreyi gören dönüp bir daha baktı - Resim: 4

Çocuklar, 2022’de 30 kişinin can verdiği sulama kanallarında ölümü hiçe sayarak yüzdü. 

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