Adana alev alev! Termometreyi gören dönüp bir daha baktı
Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Çocuklar ise yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.
Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana’da kent merkezindeki termometreler 47 dereceyi gösterdi.
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Vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışırken, öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı.
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Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.
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Çocuklar, 2022’de 30 kişinin can verdiği sulama kanallarında ölümü hiçe sayarak yüzdü.
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