Adana sular altında kaldı
Adana'da dünden bu yana etkisini sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı şiddetini artırdı. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.
Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında bulunan iki ağaç da olumsuz hava koşullarının etkisiyle yola devrildi.
Yakınlardaki polis kontrol noktasında görevli memurlarının yolu daha önceden trafiğe kapatması sayesinde olayda herhangi bir zarar meydana gelmedi.