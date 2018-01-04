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  3. 04 Ocak 2018 20:08

Adana sular altında kaldı

Adana'da dünden bu yana etkisini sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Adana sular altında kaldı

Kent merkezinde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı şiddetini artırdı. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

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Adana sular altında kaldı

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında bulunan iki ağaç da olumsuz hava koşullarının etkisiyle yola devrildi.

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Adana sular altında kaldı

Yakınlardaki polis kontrol noktasında görevli memurlarının yolu daha önceden trafiğe kapatması sayesinde olayda herhangi bir zarar meydana gelmedi.

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Adana sular altında kaldı

Bazı otobüs ve minibüsler de su birikintisi nedeniyle Adana Merkez Otogarı'nda peronlara giremedi.

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