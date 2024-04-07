Adana'da 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek

Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde yarattığı mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye’nin yaşaması fikriyle ortaya çıkan 12'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl 13-21 Nisan tarihleri arasında ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle daha zengin içerikle yapılacak.