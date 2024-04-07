Adana'da 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek
Adana'da 13-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın bölgeye 4,5 milyar TL katkısı olacağı bildirildi. Adana'nın yanı sıra çevre illerde de otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, kentte günde 200 ton et tüketilmesi öngörülüyor.
Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde yarattığı mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye’nin yaşaması fikriyle ortaya çıkan 12'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl 13-21 Nisan tarihleri arasında ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle daha zengin içerikle yapılacak.
Başta kostümlü kortej yürüyüşünün yanı sıra eğlenceli yarışmalar, gösteriler, halk koşusu ve kültür-sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği karnavalda ünlü isimler de sahne alarak konser verecek. Belirlenen alanlarda kurulacak yüzlerce stantta vatandaşlar 9 gün boyunca ürünlerini satma fırsatı bulacak.
Karnavalı programlarına alan çok sayıda tur şirketinin katkısıyla önceki yıllarda 2 milyonu aşan yerli ve yabancı katılımcı sayısı bu yıl daha da artacak.