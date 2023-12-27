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Adana'da bomba alarmı! Taksideki kutu paniğe yol açtı

Adana’da taksiye binen bir yolcu, valiliğin karşısındaki ara sokağa gelince taksiyi durdurup, karton kutusunu da almadan kaçınca, polisi alarma geçirdi.

Kaynak: İHA
Adana'da bomba alarmı! Taksideki kutu paniğe yol açtı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksiye yolcu bindi.

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Adana'da bomba alarmı! Taksideki kutu paniğe yol açtı - Resim: 2

Taksici yolcunun yanında bulunan karton kutuyu bagaja koydu. Bir süre sonra yolcu Adana Valiliği karşısındaki ara sokağa geldiklerinde taksiyi durdurup kutuyu da almadan kaçtı.

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Adana'da bomba alarmı! Taksideki kutu paniğe yol açtı - Resim: 3

Bunun üzerine korkan taksici durumu polise bildirip taksiyi de yol ortasında durdurdu. Olay yerine ihbar üzerine bomba imha ekipleri geldi.

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Adana'da bomba alarmı! Taksideki kutu paniğe yol açtı - Resim: 4

Polis taksinin durduğu yerin valilik karşısı olması ve emniyet müdürlüğü binasına da yakın olmasından dolayı kutuda bomba olabileceği üzerinde durdu. Bomba imha ekipleri taksideki kutuya fünye yerleştirip, kontrollü bir şekilde patlattı. Kutu parçalanırken, içinden bez parçaları çıktı. Meraklı vatandaşlar ise o anları film izler gibi izledi. Polis şimdi her yerde kutuyu bırakıp kaçan şahsı arıyor.

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