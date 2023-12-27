Adana'da bomba alarmı! Taksideki kutu paniğe yol açtı

Polis taksinin durduğu yerin valilik karşısı olması ve emniyet müdürlüğü binasına da yakın olmasından dolayı kutuda bomba olabileceği üzerinde durdu. Bomba imha ekipleri taksideki kutuya fünye yerleştirip, kontrollü bir şekilde patlattı. Kutu parçalanırken, içinden bez parçaları çıktı. Meraklı vatandaşlar ise o anları film izler gibi izledi. Polis şimdi her yerde kutuyu bırakıp kaçan şahsı arıyor.