Adana'da cehennem sıcakları: Termometreler 45 dereceyi gördü

Türkiye, yarından itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Adana'da ise sıcaklığın 1945 yılından bu yana ilk kez gölgede 41 dereceye ulaşarak, mayıs ayı sıcaklık rekorunu kırması bekleniyor.