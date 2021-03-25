Adana'da dere yatağında korkunç manzara!

'KOKUDAN DURAMAYACAK HALE GELDİK'

Mahallede oturan Ramazan Dağgülü ise kemiklerin atılı olduğu yerde tarlasının olduğunu belirterek, "Biz tarlalarımızı artık sulayamayacak duruma geldik. Yaz geldiğinde ürünlerimiz susuz kalacak. Çünkü bu pislikten ve kokudan dolayı dereye inip, su alamıyoruz. Burada onlarca kesilmiş at var. Biz artık bu kokudan duramayacak hale geldik. Bu at ve eşeklerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bu at ve eşekleri gece saatlerinde getirip bıraktıktan sonra bir şekilde kaçıyorlar. Bunlar kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılıyor. Sabah uyandığımızda bu görüntüyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.