  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Mayıs 2019 07:52

Adana'da fabrika yangını ! 11 araç küle döndü

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrika ve 11 araç kullanılmaz hale geldi.

Adana'da fabrika yangını ! 11 araç küle döndü

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1/ 23
Adana'da fabrika yangını ! 11 araç küle döndü

İlk belirlemelere göre, fabrikanın malzeme toplama bölümünde çıktığı değerlendirilen yangına Adana Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 5 su tankeriyle müdahale edildi.

2/ 23
Adana'da fabrika yangını ! 11 araç küle döndü

Ekipler, alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşın buraların duvarlarına su sıktı. Mahallenin bir kısmının elektrikleri kesilirken, ekipler plastik malzemelerin çoğunlukta olması nedeniyle yükselen alevlere köpüklü su ile müdahale etti.

3/ 23
Adana'da fabrika yangını ! 11 araç küle döndü

Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM