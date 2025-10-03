Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü

'ÖNEMLİ OLAN DÖNÜMDEN KAZANILAN KAZANÇ'

Bağış, "Fıstık, ilk toplanma işlemlerinin ardından eleme sisteminden geçilerek hazır hale getiriliyor. Çiftçiler, sulama sisteminin yeterli olmasından dolayı üründen çok iyi verim almış durumda. Geçtiğimiz hafta 60-65 TL civarında olan fiyat, 50 TL'ye kadar düştü. Çiftçilerimiz bu durumdan memnun değil ancak önemli olan dönümden kazanılan kazançtır. Çiftçilerimiz ürünü bekletecek ya da daha az karla bu sezonu kapatacak. Bu yıl özellikle üreticimize şunu söylüyorum, Antep ve Siirt fıstığında fiyatlar çok yükseldi. İran'dan fıstık ithalatıyla ilgili kararname çıktı. O kararnamenin ardından ürünü bekleten çiftçilerin güzel kar oranı ile ürününden verim elde edebileceğini öngörüyorum" dedi.