Adana'da kaputta kebap dönemi

Öğle yemeğini dışarıda yemek için kebapçıya gelen ve otomobillerinin kaputunu masa olarak kullanan bir grup iş arkadaşı ise görenleri şaşırttı. Kaputun üzerine çeşit çeşit salata dizen gençler, kebap dürümünü bu şekilde yedi. İş arkadaşlarıyla öğle yemeklerini genelde otomobil içinde ya da kaputu masa olarak kullanıp yediklerini kaydeden Gürkan Güngör, "Her gün senaryo değişiyor. Bir gün kaputun üzerinde yiyoruz, diğer gün parktaki bankın üzerinde. Bir an önce restoranlar açılsa da bu çileden kurtulsak" dedi.



