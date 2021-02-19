Adana'da kaputta kebap dönemi
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi işletmelerde masada servisin uzun süredir yasak olması nedeniyle birçok kişi yemeğini aracında tüketiyor.
Türkiye genelinde geçen aylarda corona virüs vaka sayılarında artış gözlenince 'restoran ve kafe gibi işletmelerde masada servis de yasaklandı.
İşletmeler, ara gelsin ve gel al paket servisine geçti. O günden bu yana birçok kişi paket olarak aldıkları yemeklerini parklarda ya da araçlarında tüketiyor.
Özellikle çalışan ve öğle yemeğini dışarıda yemek zorunda kalan kesim, restoranların yakınlarına çektikleri araçlarında tüketmeye başladı. Restoranda oturarak yemek yemenin rahatlığını özlediklerini belirten birçok kişi, içinde yemek yedikleri için araçlarının sık kirlendiğini ifade etti. Bu süreçte oto yıkamacıların işlerinde de artış gözlendi.
Öğle yemeğini dışarıda yemek için kebapçıya gelen ve otomobillerinin kaputunu masa olarak kullanan bir grup iş arkadaşı ise görenleri şaşırttı. Kaputun üzerine çeşit çeşit salata dizen gençler, kebap dürümünü bu şekilde yedi. İş arkadaşlarıyla öğle yemeklerini genelde otomobil içinde ya da kaputu masa olarak kullanıp yediklerini kaydeden Gürkan Güngör, "Her gün senaryo değişiyor. Bir gün kaputun üzerinde yiyoruz, diğer gün parktaki bankın üzerinde. Bir an önce restoranlar açılsa da bu çileden kurtulsak" dedi.