Adana'da korku dolu anlar: İskele çökünce işçi havada asılı kaldı
Adana'da apartmanın dış cephesinde boya yaptığı iskelesi çöken işçi, emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı.
Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde 8 katlı apartmanın dış cephesini boyayan işçinin bulunduğu iskele, saat 14.30 sıralarındahalat kopması sonucu çöktü.
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İskelenin parçaları, metrelerce yükseklikten düşerken, işçi ise emniyet kemeriyle havada asılı kaldı.
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Apartman sakini, işçiyi dairesine alarak kurtardı.
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O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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