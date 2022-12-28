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Adana'da korku dolu anlar: İskele çökünce işçi havada asılı kaldı

Adana'da apartmanın dış cephesinde boya yaptığı iskelesi çöken işçi, emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı.

Adana'da korku dolu anlar: İskele çökünce işçi havada asılı kaldı - Resim: 1

Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde 8 katlı apartmanın dış cephesini boyayan işçinin bulunduğu iskele, saat 14.30 sıralarındahalat kopması sonucu çöktü.

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Adana'da korku dolu anlar: İskele çökünce işçi havada asılı kaldı - Resim: 2

İskelenin parçaları, metrelerce yükseklikten düşerken, işçi ise emniyet kemeriyle havada asılı kaldı.

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Adana'da korku dolu anlar: İskele çökünce işçi havada asılı kaldı - Resim: 3

Apartman sakini, işçiyi dairesine alarak kurtardı.

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Adana'da korku dolu anlar: İskele çökünce işçi havada asılı kaldı - Resim: 4

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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