Adana'da korkutan kalabalık! Koronavirüse davetiye çıkardılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da koronavirüs vakalarının yüzde yüz arttığını belirterek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında" ifadelerini kullandı.



