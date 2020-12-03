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  3. 03 Aralık 2020 19:03

Adana'da korkutan kalabalık! Koronavirüse davetiye çıkardılar

Koronavirüs vaka sayılarında yüzde yüz oranında artış gösterdiği kentlerden biri olan Adana’da cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekti.

Adana'da korkutan kalabalık! Koronavirüse davetiye çıkardılar

Türkiye'de mart ayında etkisini göstermeye başlayan ve son günlerde hızını artıran koronavirüs salgınını önlemek amacıyla her gün tedbirlere uyulması adına, uyarılar yapılıyor.

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Adana'da korkutan kalabalık! Koronavirüse davetiye çıkardılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da koronavirüs vakalarının yüzde yüz arttığını belirterek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında" ifadelerini kullandı.

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Adana'da korkutan kalabalık! Koronavirüse davetiye çıkardılar

Tüm bu uyarılara rağmen vaka sayılarının yüzde yüz artış gösterdiği Adana’da çarşı ve semt pazarlarında bazı kişilerin kuralları hiçe saydığı görüldü.

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Adana'da korkutan kalabalık! Koronavirüse davetiye çıkardılar

Seyhan ilçesindeki Mirzaçelebi Mahallesi'nde seyyar satıcıların ve dükkanların yoğun olduğu ara sokaklarda insan kalabalığı oluşurken, maske ve sosyal mesafe kuralları ise hiçe sayıldı.

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