Adana'da korkutan kalabalık! Koronavirüse davetiye çıkardılar
Koronavirüs vaka sayılarında yüzde yüz oranında artış gösterdiği kentlerden biri olan Adana’da cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekti.
Türkiye'de mart ayında etkisini göstermeye başlayan ve son günlerde hızını artıran koronavirüs salgınını önlemek amacıyla her gün tedbirlere uyulması adına, uyarılar yapılıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da koronavirüs vakalarının yüzde yüz arttığını belirterek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında" ifadelerini kullandı.
Tüm bu uyarılara rağmen vaka sayılarının yüzde yüz artış gösterdiği Adana’da çarşı ve semt pazarlarında bazı kişilerin kuralları hiçe saydığı görüldü.