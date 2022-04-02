Adana'da sıradan bir gün... Polisleri kaldırımda ellerinde çekirdekle izlediler

Polisin Huzur ve güven uygulamasını ilginç bulan bir grup vatandaş ise çekirdekleri ile aksiyon filmi izler gibi uygulamayı izledi. İlçede park bahçeler, kıraathaneler ve bir çok iş yeri denetimi gerçekleştirilirken ilçenin tüm kritik noktalarında uygulama yapıldı.