Adana'da skandal iddia: Hakimden liseli stajyere cinsel saldırı

'PERDELERİ KAPATTI'

Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen mağdur B.I., "Staj yaptığım bir gün odasında çok güzel olduğumu söyledi. Daha sonra konu yüzmeye geldi, yüzmeyi sevdiğimi söyleyince bana yüzerken videom olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledim. Sonra konu birden alkole geldi. Biraz daha konuştuktan sonra bana dans etmeyi sevip sevmediğimi sordu. Ben dans etmeyi bilmediğimi söyledim. Daha sonra perdeleri kapattı. Ben ayağa kalktım, ayaktayken 'gel dans edelim' dedi. Ben bilmediğimi söyledim. Elini elime koydu ve diğer elini de belime koydu. Dans sırasında bana 6-7 kez değdi. Dudağımı öpmek istedi, ben geri çekildim. Rahatsız olduğumu, gitmek istediğimi söyledim. O esnada ellerimin ikisini de tutarak öptü. Kendimi geri çektim ve çıktım" dedi.