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Adana'da tarım arazilerini dolu vurdu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Kaynak: DHA
Adana'da tarım arazilerini dolu vurdu - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçede saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. 

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Adana'da tarım arazilerini dolu vurdu - Resim: 2

Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri çiftçiyi tedirgin etti.

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Adana'da tarım arazilerini dolu vurdu - Resim: 3

Şiddetli yağışı cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın, "Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim" dedi. 

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Adana'da tarım arazilerini dolu vurdu - Resim: 4

Zarar tespit çalışmalarının, yağış sonlandıktan sonra başlatılacağı belirtildi. (DHA)

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