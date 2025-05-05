Adana'da tarım arazilerini dolu vurdu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçede saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
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Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri çiftçiyi tedirgin etti.
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Şiddetli yağışı cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın, "Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim" dedi.
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Zarar tespit çalışmalarının, yağış sonlandıktan sonra başlatılacağı belirtildi. (DHA)
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