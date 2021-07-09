Adana'da uyuşturucu baskını: Sıfır Bir dizisinin oyuncusu gözaltına alındı

DİZİ OYUNCUSU

Şüphelilerden Cengizhan Y.’nin bir süre önce kentte çekilen mafya konulu ''Sıfır Bir'' adlı internet dizisinin oyuncusu olduğu, dizideki bir sahnede gerçek uyuşturucu madde kullandığı ve ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma’ suçundan 2019’da gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtildi.