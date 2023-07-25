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Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü

Adana'nın Kozan ilçe merkezli depremde Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü.

Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü - Resim: 1

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

 

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Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü - Resim: 2

6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerimizden olan Adana'da bugün sabah 08:44'te meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.5 olarak açıklandı. 

Deprem, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi.

 

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Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü - Resim: 3

AFAD Başkanı Sezer depremle ilgili yaptığı açıklamada "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." dedi.

 

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Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü - Resim: 4

Adana'nın Kozan ilçe merkezli depremde Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü. 

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