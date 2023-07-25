Adana'daki deprem sonrası korkutan görüntü
Adana'nın Kozan ilçe merkezli depremde Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerimizden olan Adana'da bugün sabah 08:44'te meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.5 olarak açıklandı.
Deprem, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi.
AFAD Başkanı Sezer depremle ilgili yaptığı açıklamada "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." dedi.
Adana'nın Kozan ilçe merkezli depremde Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü.