Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu
Adana'da vatandaşlar nem ile birlikte 50 derece hissedilen bunaltıcı sıcaklarda Toros Dağları'ndan getirilen kar ile serinliyor.
Kaynak: İHA
Hava sıcaklığının 40 derece, nemin ise yüzde 50'nin üzerinde olduğu kentte bunaltıcı bir hava hakim. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için çeşitli yöntemler bulmaya çalışıyor.
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Babası ile birlikte karcılık yapan Abdullah Polat ise, yaz aylarında Toroslar Dağları'nın yüksek kesimlerine yağan karı kamyonla kent merkezine taşıyarak satıyor.
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En sıcak haziran ayının yaşandığı Adana'da ise vatandaşlar poşeti 40 ile 50 TL arasında değişen kara yoğun ilgi gösteriyor.
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Kar satın alanlar da, sıcak yaz aylarında pekmez ve şerbet ile tükettiklerini ve karın Adana sıcağında vazgeçilmezleri olduğunu belirtiyor.
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