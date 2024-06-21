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Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu

Adana'da vatandaşlar nem ile birlikte 50 derece hissedilen bunaltıcı sıcaklarda Toros Dağları'ndan getirilen kar ile serinliyor.

Kaynak: İHA
Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu - Resim: 1

Hava sıcaklığının 40 derece, nemin ise yüzde 50'nin üzerinde olduğu kentte bunaltıcı bir hava hakim. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için çeşitli yöntemler bulmaya çalışıyor.

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Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu - Resim: 2

Babası ile birlikte karcılık yapan Abdullah Polat ise, yaz aylarında Toroslar Dağları'nın yüksek kesimlerine yağan karı kamyonla kent merkezine taşıyarak satıyor.

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Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu - Resim: 3

En sıcak haziran ayının yaşandığı Adana'da ise vatandaşlar poşeti 40 ile 50 TL arasında değişen kara yoğun ilgi gösteriyor. 

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Adanalıların kavurucu sıcaklar için bulduğu çözüm olay oldu - Resim: 4

Kar satın alanlar da, sıcak yaz aylarında pekmez ve şerbet ile tükettiklerini ve karın Adana sıcağında vazgeçilmezleri olduğunu belirtiyor.

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