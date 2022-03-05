Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un inanılmaz değişimi
Adanalı dizisinde 'Maraz Ali' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.
Adanalı ve Sıla gibi yapımlarda rol alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, son haliyle şaşırttı.
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1979 yılında Ordu Fatsa'da dünyaya gelen Mehmet Akif Alakurt, Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmesinin ardından, Best Model of The World'de ikinci oldu.
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Çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mehmet Akif Alakurt, 2003 yılında rol aldığı Kırık Ayna dizisiyle ekran macerasına adım attı.
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Metro Palas, Zeytin Dalı, Hacı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, başrolü Cansu Dere ile paylaştığı Sıla dizisiyle ününe ün kattı.
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