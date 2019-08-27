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  3. 27 Ağustos 2019 11:49

Adana'ya 60 bin şırdan bile yetmiyor

Adanalılar, akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar 50 ile 60 bin arasında şırdan tüketiyor. Şırdancı Emin Kertiş "Talep arttı, kesim az, fiyatlar yüzde 50 arttı" dedi.

Adana'ya 60 bin şırdan bile yetmiyor

Adana’nın yöresel yiyecekleri arasında yer alan şırdan dolmasına talep her geçen gün artıyor. Adanalılar, akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar 50 ile 60 bin arasında şırdan tüketiyor. Şırdancı Emin Kertiş, talebi karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.

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Adana'ya 60 bin şırdan bile yetmiyor

Türkiye’deki birçok mezbahanede günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor.

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Adana'ya 60 bin şırdan bile yetmiyor

Şırdan dolmasına artan talebi ise az kesim olduğu için şırdancılar karşılayamaz hale geldi. Son 2 yıldır kentte düzenlenen ‘Lezzet Festivali’ ise satışları arttırdı.

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Adana'ya 60 bin şırdan bile yetmiyor

Akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar şırdancılarda yemek yeme kültürü ve sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı günlük 50 ile 60 bin şırdan ise Adana’ya yetmiyor.

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