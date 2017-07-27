Turistlerin yeni gözdesi: Kadın Azmağı Deresi

Bunun için yasal çerçeveler içinde ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Karaarslan, "Azmak yönetimi konusunda tek söz bizim değil. Azmak komisyonunda, Valilik, Kaymakamlık, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Liman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı olarak biz bulunuyoruz. Üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Azmak Deresi kullanımı MUÇEV tarafından yönetilmekte." dedi.



