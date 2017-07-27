Turistlerin yeni gözdesi: Kadın Azmağı Deresi
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde doğal akvaryum görünümündeki dere, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'ni, her yıl 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen dere, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor. Dereyi tekne ve kanolarla gezen turistler, bu bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor.
Ula Belediye Başkanı Ümit Karaarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sakin şehir" unvanına sahip Akyaka'nın güzelliklerinin korunmasını istediğini söyledi.
Bunun için yasal çerçeveler içinde ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Karaarslan, "Azmak yönetimi konusunda tek söz bizim değil. Azmak komisyonunda, Valilik, Kaymakamlık, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Liman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı olarak biz bulunuyoruz. Üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Azmak Deresi kullanımı MUÇEV tarafından yönetilmekte." dedi.