Adil Gür'ün referandum anket sonuçları
1 Kasım seçiminin sonuçlarını en doğru şekilde bilen araştırmacı Adil Gür referanduma 2 gün kala son anket verilerini açıkladı.
08-13 Nisan 2017 günleri TÜRKİYE genelinde 47 ilde, 252 mahalle – köy ve belde de, 18 yaş ve üstü toplam 6.048 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılan anketin verilerine göre AK Parti (%96,1) ve CHP (%93,1) seçmenleri 'Sandığa gidip, mutlaka oyunu kullanma' konusunda en yüksek motivasyona sahip seçmenler oldu. Genel katılım ise yüzde 90'ı geçmiş durumda.
%13,0 oranında 'Sandığa gitmeyeceğim, Boş oy vereceğim ve Kararsızım' diyenler orantısal olarak dağıtıldığında %60,8 EVET, %39,2 HAYIR oranı bulundu.