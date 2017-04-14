Adil Gür'ün referandum anket sonuçları

08-13 Nisan 2017 günleri TÜRKİYE genelinde 47 ilde, 252 mahalle – köy ve belde de, 18 yaş ve üstü toplam 6.048 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılan anketin verilerine göre AK Parti (%96,1) ve CHP (%93,1) seçmenleri 'Sandığa gidip, mutlaka oyunu kullanma' konusunda en yüksek motivasyona sahip seçmenler oldu. Genel katılım ise yüzde 90'ı geçmiş durumda.



