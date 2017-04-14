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  3. 14 Nisan 2017 19:15

Adil Gür'ün referandum anket sonuçları

1 Kasım seçiminin sonuçlarını en doğru şekilde bilen araştırmacı Adil Gür referanduma 2 gün kala son anket verilerini açıkladı.

Adil Gür'ün referandum anket sonuçları

Seçimlerin en çok bilen anket şirketinin sahibi Adil Gür referandum için son anketini açıkladı


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Adil Gür'ün referandum anket sonuçları

08-13 Nisan 2017 günleri TÜRKİYE genelinde 47 ilde, 252 mahalle – köy ve belde de, 18 yaş ve üstü toplam 6.048 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılan anketin verilerine göre AK Parti (%96,1) ve CHP (%93,1) seçmenleri 'Sandığa gidip, mutlaka oyunu kullanma' konusunda en yüksek motivasyona sahip seçmenler oldu. Genel katılım ise yüzde 90'ı geçmiş durumda.

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Adil Gür'ün referandum anket sonuçları

%13,0 oranında 'Sandığa gitmeyeceğim, Boş oy vereceğim ve Kararsızım' diyenler orantısal olarak dağıtıldığında %60,8 EVET, %39,2 HAYIR oranı bulundu.

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Adil Gür'ün referandum anket sonuçları

Seçmenlere Sandıktan EVET ve HAYIR oranları ne çıkar? Tahmininiz nedir? diye 'ayrı ayrı' soru olarak soruldu. Halk 'EVET' oylarının %57,0 olacağını, 'HAYIR' oylarının %43,0 olacağını düşünüyor.

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