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Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü

Adıyaman'da, depremde ağır hasar alan 4 katlı bina, büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü.

Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü - Resim: 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Adıyaman'da, Kayalık Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle çöktü. 

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Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü - Resim: 2

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, ekipler tedbiren enkazda arama yaptı. 

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Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü - Resim: 3

Çöken binanın Enkazı altında kalan bir otomobil ise AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 

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Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü - Resim: 4

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da olay yerine gelerek incelemede bulundu. (DHA)

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