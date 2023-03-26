Adıyaman'da 4 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Adıyaman'da, Kayalık Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle çöktü.