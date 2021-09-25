Adıyaman'da canlı canlı toprağa gömülen bebekten güzel haber

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Selahattin Akar, "Bebeğimiz dün öğleden sonra bize gelmişti. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatış yaptık. Bebeğimiz geldiğinde soğuğa maruz kalmıştı. Gerekli tıbbi müdahaleyi yaptık. Bebeğimizin bu gün genel durumu iyi. Acil sıkıntımız yok, solunum sıkıntısı yok, beslenmesi iyi. Biraz sarılığı olduğu için fototerapi uyguluyoruz. Genel durumu iyi. Birkaç gün daha misafirimiz olacak, ondan sonra Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü görevlileri tarafından koruma altına alınacak" dedi.