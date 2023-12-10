Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, akşam saatlerinde Kahta Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Kahta ilçesine giden bir otomobil ile bir başka otomobil kafa kafaya çarpıştı.
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Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.
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