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Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 1

Kaza, akşam saatlerinde Kahta Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Kahta ilçesine giden bir otomobil ile bir başka otomobil kafa kafaya çarpıştı. 

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Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.

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Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4
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