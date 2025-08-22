Adıyaman’da patlayan trafo korkuttu

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri söndürdü. Trafonun hasar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.