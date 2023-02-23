Adıyaman'da yıkılan 200 bina incelendi: Bakın binalar neden yıkılmış!

"En önemlisi aslında şöyle, eksiklik, yapı stokumuz maalesef çok eski. İncelediğimiz yapıların yüzde 95'i, 1998'in öncesinde yapılmış. Tabi ki bunlar yönetmeliğin gereklerine sahip değildi. Örneğin beton malzemeyle ilgili, özellikle yapısal tasarımla ilgili özellikleri, bunlar eksik olduğu için yıkım bu kadar yoğun oldu. Mesela bölgede TOKİ'nin yaptığı binalarda, bazılarında çatlak bile yoktu ama bu 1998 öncesindeki yapılan yapılar maalesef bu kadar büyük yıkımın yaşanmasına yol açtı. Biz heyet olarak aslında gitmeden önce AFAD ile birlikte bölgedeki istasyonları, ivme kayıt istasyonlarını değerlendirdik ve ivmeleri elde ettik. Tabi bu ivmeler depremin büyüklüğü açısından çok önemliydi, depremin büyüklüğü açısından ve bu binalara etkisinde şunu gördük."