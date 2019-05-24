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  3. 24 Mayıs 2019 15:20

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanlık yapan Turan Cingöz, hayvan otlattığı sırada şekilleri dikkatini çeken kayaçların fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Bir müze yetkilisinin dikkatini çeken kayaçların, 85 milyon yıl öncesine ait denizkestanesi fosili olduğu anlaşıldı.

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Görgenli köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Turan Cingöz (38), dağda bulduğu yumurta büyüklüğündeki kayaçların şekilleri ilgisini çekince, bunların fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Fotoğrafları gören Adıyaman Müze Müdürlüğü çalışanları Cingöz ile irtibata geçerek kayaçların bulunduğu yerde inceleme yaptı.

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Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Müze çalışanları, kayaçların aslında 85 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen denizkestanesi fosili olduğunu belirledi.

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Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Müze müdürü Mehmet Alkan, "Bulunan fosillerin yaklaşık 85 milyon yıl öncesine ait denizkestanesi fosili olduğunu düşünüyoruz. Kretase dönemine ait olduğunu düşündüğümüz fosiller üzerindeki incelemelerimiz devam ediyor" dedi.

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