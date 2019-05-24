Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanlık yapan Turan Cingöz, hayvan otlattığı sırada şekilleri dikkatini çeken kayaçların fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Bir müze yetkilisinin dikkatini çeken kayaçların, 85 milyon yıl öncesine ait denizkestanesi fosili olduğu anlaşıldı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Görgenli köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Turan Cingöz (38), dağda bulduğu yumurta büyüklüğündeki kayaçların şekilleri ilgisini çekince, bunların fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğrafları gören Adıyaman Müze Müdürlüğü çalışanları Cingöz ile irtibata geçerek kayaçların bulunduğu yerde inceleme yaptı.
Müze çalışanları, kayaçların aslında 85 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen denizkestanesi fosili olduğunu belirledi.