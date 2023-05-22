Adliye önünde intihar girişimi! ''Bu mektubu devletin savcısı okuyacak''

Dakikalarca elindeki mektubu polis ekiplerine gösteren şüpheli, " Bu mektup ailem için" , "Bu mektubu devletin savcısı okuyacak" diye bağırdı. "Ailem ve çocuklarım için bunu yapıyorum" şeklinde de bağıran şüpheli bir süre sonra elindeki mektubu yere attı.