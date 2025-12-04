Adliyede 147 milyon TL'lik soygun! Firari şüphelinin annesinden dikkat çeken sözler

EMANET ODASINDA ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ

Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan K.D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem K.D.'de hem de E.T.'de vardı. E.T.'nin adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı. Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir oprasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.