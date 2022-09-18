Adliyede olağanüstü gün; komandolar etten duvar ördü!

Korkunç olay, 2 gün önce Aksaray’ın merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde uyuşturucu ticareti hesaplaşması yapıldığı esnada Hacı E. (25), Ahmet K. (29), Recep D. (39), Hüseyin D. (32), Kamil B. (41) ve Yasin K. (26) arasında para anlaşmazlığı yaşandı. Bunun üzerine tartışmaya başlayan şahıslar bir süre sonra kavgaya tutuştu. Yasin K. hafif ticari araçla olay yerinden kaçmak isterken, kendisine silahla ateş edilince bu kez aracın bagajından indirdiği motosikletle kaçmak istedi.