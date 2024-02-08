Adliyedeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ne yönelik terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. DHKP/C'li teröristlerin GBT sorgusu yapılırken biber gazı sıktığı anlar da kameraya yansıdı.
İstanbul Adalet Sarayı’nda 3’ü polis 6 kişinin yaralandığı ve D.K.'nın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un metrobüs üst geçitten inip adliyenin D Blok tarafına doğru merdivenlerden indikten sonraki anları saniye saniye görülüyor.
Görüntülere göre saat 11.35 sıralarında adliyeye gidemeden GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yapan polislere rastlayan teröristlerden Pınar Birkoç polislere biber gazı sıkıyor. Emrah Yayla ise tabancasıyla kurşun sıkmaya başlıyor. Çok sayıda vatandaşın da biber gazından etkilendiği görülürken, Yayla’nın silahıyla kurşun sıkarak koştuğu görülüyor. Yayla’nın sıktığı kurşunlardan vatandaşların panikleyip kaçmaya çalıştıkları, bir polis memurunun da teröristlere doğru ateş ettiği görülüyor. Polisin hemen yanında bulunan D.K.'nın da vurulup yere düştüğü anlar görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polislerle bazı vatandaşlara silahla ateş ederek bir vatandaşı şehit edip 3'ü polis 6 kişiyi yaralayan 1'i kadın 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin DHKP/C üyesi oldukları belirlendi.
Adliye binasının karşısındaki metrobüs üst geçidinin önünde 11.35'te polis ekiplerinin dikkati çeken 2 terörist, şüpheli görülmeleri üzerine durdurularak GBT sorguları yapılmak istendi.