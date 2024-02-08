Adliyedeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülere göre saat 11.35 sıralarında adliyeye gidemeden GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yapan polislere rastlayan teröristlerden Pınar Birkoç polislere biber gazı sıkıyor. Emrah Yayla ise tabancasıyla kurşun sıkmaya başlıyor. Çok sayıda vatandaşın da biber gazından etkilendiği görülürken, Yayla’nın silahıyla kurşun sıkarak koştuğu görülüyor. Yayla’nın sıktığı kurşunlardan vatandaşların panikleyip kaçmaya çalıştıkları, bir polis memurunun da teröristlere doğru ateş ettiği görülüyor. Polisin hemen yanında bulunan D.K.'nın da vurulup yere düştüğü anlar görülüyor.