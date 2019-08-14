Adnan Oktar o kızı da taciz etmiş! Tek tek itiraf etti...
Tutuklu Adnan Oktar'ın suç örgütüyle ilgili iddianamenin detayları çıkmaya devam ediyor. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanan tutuklu sanık "Adnan Oktar'a getirilen kızlar arasında TV'deki yarışmalardan tanınan iki kişi de vardı.
Tutuklu Adnan Oktar'ın suç örgütüyle ilgili iddianamenin detayları çıkmaya devam ediyor. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanan tutuklu sanık Çağla Teker Ç. , itirafçı olarak verdiği ifadede, Adnan Oktar'ın kendisini Timuçin Kaan (Cengiz Han) olarak gördüğünü belirterek, şüphelilerden Berrak Pilavcı'ya ayaklarına kapanması için bağırdığını anlattı.
Oktar'ın örgüte yeni birisi getirildiğinde çok heyecanlandığını belirten Ç. , stüdyoya son dönemlerde gelen kızlardan birinin ise bir televizyon kanalındaki yarışmaya katılan R.K. olduğunu öne sürdü.
Ç. ifadesinde, "Adnan Oktar bu kızı çok kez taciz etmiştir" iddiasında bulundu. Ç. stüdyoya getirilen isimlerden diğerinin ise bir başka programın yarışmacısı B.C. olduğunu öne sürdü .
İddianameye göre, Ç. ifadesinde şunları dile getirdi: "T.B.'nin babası kızının mağdur olduğunu anlatmak için TV'ye çıkarak kızına seslenmişti. Adnan Oktar da T.B.'ye 'Siz mutlu olduğunu gösterseniz aileler başıma bela olmaz, çok donuksunuz, bakışlarınızdan beni istemediğiniz de belli oluyor, bu yüzden aileleriniz de sizin mağdur olduğunuzu görüyor ve hepsi bana sarıyor' diye bağırdı. Daha sonra Adnan Oktar, E.A.'ya, T.B.'nin babası hakkında, 'bilgi toplayıp uzaklaştırma kararı alın' dedi.