Adnan Oktar o kızı da taciz etmiş! Tek tek itiraf etti...

İddianameye göre, Ç. ifadesinde şunları dile getirdi: "T.B.'nin babası kızının mağdur olduğunu anlatmak için TV'ye çıkarak kızına seslenmişti. Adnan Oktar da T.B.'ye 'Siz mutlu olduğunu gösterseniz aileler başıma bela olmaz, çok donuksunuz, bakışlarınızdan beni istemediğiniz de belli oluyor, bu yüzden aileleriniz de sizin mağdur olduğunuzu görüyor ve hepsi bana sarıyor' diye bağırdı. Daha sonra Adnan Oktar, E.A.'ya, T.B.'nin babası hakkında, 'bilgi toplayıp uzaklaştırma kararı alın' dedi.