Adnan Oktar'ın Boğaz'daki lüks villası Abramoviç'e satıldı
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın İstanbul Boğazı'na hakim Çengelköy'deki lüks villasının Rus iş insanı Abramoviç'e satıldığı ortaya çıktı.
Suç örgütü elebaşı olarak cezalandırılan Adnan Oktar’ın 190 milyon TL'ye satışa çıkarılan villasını satın alan isim şaşkınlık yarattı. Adnan Hoca’nın villasını Rus milyarder Roman Abramoviç'in satın aldığı ortaya çıktı.
Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması sonrasında Türkiye’ye gelen Abramoviç, dev yatını Marmaris’e demirlemesi sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. Rus milyarderin ismi son olarak Adnan Oktar’a ait villayı satın alması ile anıldı.
Sabah’tan Dilek Güngör, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: Öğrendiğime göre, Abramoviç Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz'ı tepeden gören bir villayı satın alıyor. Kimin villası derseniz… Biliyorum çok şaşıracaksınız. Hani, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villa vardı ya… 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı… İşte orası…
Satış fiyatıyla ilgili bir bilgisinin olmadığını belirten Güngör, "Şu anda villanın sahipleriyle masaya oturdukları fiyatı bilmiyorum… Israr ettim, söylemediler… Ama geçen sene konuşulan rakamlardan çok daha yüksek bir fiyata anlaşma sağlandığından eminim…" dedi.