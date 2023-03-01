Adnan Oktar'ın Boğaz'daki lüks villası Abramoviç'e satıldı

Sabah’tan Dilek Güngör, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: Öğrendiğime göre, Abramoviç Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz'ı tepeden gören bir villayı satın alıyor. Kimin villası derseniz… Biliyorum çok şaşıracaksınız. Hani, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villa vardı ya… 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı… İşte orası…