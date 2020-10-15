Adnan Oktar'ın kediciği Ceylan Özgül: Aylarca bir eve kilitlenip...
Adnan Oktar Suç Örgütü'nden 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, "Aylarca bir eve kilitlenip şiddete ve cinsel istismara maruz kaldım" dedi.
Adnan Oktar Örgütü'nün çökertilmesine yardım eden ve Oktar ve yardımcılarının tutuklanmasını sağlayan isim olmasına rağmen üzerindeki kedicik yaftasından bir türlü kurtulamayan Ceylan Özgül, yaşadığı kabusu tüm detaylarıyla katıldığı YouTube kanalında anlattı.
Küçüklükten itibaren çok iyi yetiştirilen ve anne babasının üzerine titrediği Ceylan Özgül, bilgiye olan aşkından dolayı İstanbul Üniversitesi'ne gitmeyi tercih etmiş.
Sürekli kendini geliştirmek, aynı anda bir çok şey öğrenmek, bilmek isteyen bir genç kız olarak arayışları üniversite yıllarında da devam etmiş. Tam bu dönemde Adnan Oktar'ın cemaatinden biriyle tanışıp flört etmeye başlamıştı. Görüştüğü kişi bir süre sonra onu da bu oluşumun içine dahil etmek istemişti. Zamanla Adnan Oktar'la da tanışan Ceylan onunla bir ay boyunca her gün görüşmüş, ona fikirler vermişti.
Ceylan ve Ceylan gibi diğer genç kadınlar olan biteni fark ettiklerinde her şey için artık çok geçti. Cemaatle yaşamaya başladıktan sonra geçmişiyle tüm bağı kesildi ve kendi ayaklarının üzerinde durmasına bile olanak vermemişlerdi. Artık oranın bir parçasıydı ve her ihtiyacını onlar karşılıyordu. Ceylan kendisinin dışında cinsel sömürü, ekrana çıkma vaatleri gibi yollarla da getirilen birçok genç kızın varlığından da bahsediyor tabii.