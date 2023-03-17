Adnan Oktar'ın villası dudak uçuklatan bir rakama satıldı

Boğaz’ın emlakçılarından Bosforce’un Yönetici Ortağı Ulvi Özcan, Vaniköy 928 ada, 3 parselde yer alan arazi ve villalarda 2022’nin ocak ayında değer tespiti yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Boğaz’da bu büyüklükte çok fazla arsa ve bu nitelikte fazla mülk bulunmuyor. Geçen yıl, söz konusu yerin satışı için değer tespiti yapmak üzere davet edildim. Bizim o zaman satılabilir fiyat olarak verdiğimiz rakam 13-14 milyon dolar aralığında bir rakamdı. Bizim verdiğimiz rakamı azımsayıp ‘20 milyon dolar istiyoruz’ demişlerdi. Değerinin hayli üzerinde satıldı.”