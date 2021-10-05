Adrenalin tutkunlarını ağırlıyor: İşte dünyanın en tehlikeli yolu...

Yoğun sis ile birlikte yağmurun da etkili olduğu güzergahta yürüyüşlerini sürdüren ekip, Soğanlı Dağı üzerindeki Derebaşı Virajları'nda önce Bayburt'tan Trabzon istikametine iniş yönlü olarak yaparken, aynı güzergahı daha sonra çıkış olarak tamamlayarak 15 kilometre kat etti.