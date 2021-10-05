Adrenalin tutkunlarını ağırlıyor: İşte dünyanın en tehlikeli yolu...
"Dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.
"Dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor. Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı D-915 yolu, son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.
Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.
Yoğun sis ile birlikte yağmurun da etkili olduğu güzergahta yürüyüşlerini sürdüren ekip, Soğanlı Dağı üzerindeki Derebaşı Virajları'nda önce Bayburt'tan Trabzon istikametine iniş yönlü olarak yaparken, aynı güzergahı daha sonra çıkış olarak tamamlayarak 15 kilometre kat etti.
RUS ASKERLERİ TARAFINDAN YAPILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olayları sıkça yaşanırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca etkisini sürdürüyor. Yolda yer alan virajlarda, araçla tek seferde dönülemiyor.