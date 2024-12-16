AFAD ekipleri Esad'ın işkence merkezinde

Bölgede iletişimin mümkün olmadığını, telefonların neredeyse çalışmadığını kaydeden AFAD Başkanı Memiş, “Biz Ankara ile uydu telefonu ile iletişim sağlıyoruz. Burada duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, 4 köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla birlikte alanda çalışma yapacağız. Burası maalesef Esad rejiminin insanlık dışı muamelesi sonucunda mahkumların hayatını kaybettiği, aklını kaçırdığı, sizler sayesinde de bütün dünyanın izlemiş olduğu şekliyle kayıplarının yaşandığı bir alan. Aslında kriminal bir alan, delil niteliği hususlarının olduğunun farkındayız. Biz arama çalışmalarımızı bu hassasiyeti göz önüne alarak yapacağız. İnşallah olumlu bir neticeye ulaşılabilir. Bu organizasyonu, bu çalışmayı ekiplerimiz ile birlikte yöneteceğiz. İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve diğer bütün birimlerimizle beraber koordinasyon içerisinde ve buradaki yerel otoriteyle irtibatlı bir şekilde Şam'daki yeni görevlendirilen büyükelçiliğimizin koordinasyonuyla hareket ediyoruz. İnşallah olumlu bir netice buluruz. Çalışmalarımıza şimdi başlayacağız. Buranın bütün dünyaya anlatılmasında emeği geçen özellikle Türkiye'den buraya gelen basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Buraya yeni geldik, çok büyük bir alan. Projelerini inceleyeceğiz ve bütün bölmeleri değerlendireceğiz. Umarım kısa sürede netice alırız” ifadelerini kullandı.



